San Marzano sul Sarno in festa per la nonnina centenaria Giannina Mercurio

È nonna Giannina Mercurio la nuova centenaria marzanese. Nata il 26 giugno del 1922, ha sempre vissuto nel vico Cesare Battisti di San Marzano sul Sarno. In gioventù ha lavorato per diversi anni, poi si è dedicata alla famiglia.Giannina gode tuttora di buona salute e continua a frequentare i parenti più cari.

Il suo segreto è tenersi bene in salute.









I saluti del sindaco Zuottolo

Ha spento le cento candeline con figli, nipoti e pronipoti. Il sindaco di San Marzano le ha portato i saluti, alla festa organizzata in suo onore, con gli auguri più affettuosi a nome della città.