Scafati. Verde pubblico ai privati, caccia agli sponsor

Manutenzione del verde pubblico affidata ai privati a mezzo contratti di sponsorizzazione. Il progetto non ha nome, ma potrebbe chiamarsi “adotta un’aiuola”, considerata la finalità della manifestazione di interesse che a breve dovrebbe essere pubblicata da Palazzo Mayer. Il responsabile di settore Nicola Fienga ha infatti dato il via libera al regolamento e l’ autorizzazione per trovare i partner, disposti ad adottare non più di due delle tredici aree disponibili. Si va dall’isola spartitraffico di via Nazionale, imbocco A3, a quella del cavalcavia Moscati, passando per le aiuole di via Martiri D’Ungheria alle aree verdi delle palazzina Ina Casa e di via Genova, compresa piazzetta Baden Pawell. Dentro anche le rotonde di via Poggiomarino (negli ultimi tempi teatro di due tragici incidenti mortali), via Catalano e l’area verde delle palazzine popolari del quartiere Iacp di Mariconda, piuttosto degradate. “Con il contratto di sponsorizzazione un soggetto si impegna a fornire denaro e/o beni e servizi, in cambio della promozione del proprio nome, dell’immagine o del marchio” spiega Serena Porpora, vicesindaco con delega al Verde. “Affidare piccole aeree della nostra città ai privati è un modo per questi ultimi di poter essere coinvolti maggiormente nella vita della città, un modo di poter fare pubblicità alla propria attività ed anche aiutando l’amministrazione tramite piccoli lavori di manutenzione delle aree prese in affido. Insomma un rapporto fiduciario, non mi piace definirlo contratto, in cui le parti in causa godono di benefici”. In precedenza un progetto simile fu realizzato dall’amministrazione Aliberti, e alcune aiuole furono affidate ad una nota associazione. Il rapporto si esaurì, ma le vistose “pietre promozionali” sono ancora agli ingressi nord e sud della città. “Mi aspetto una grande risposta della città e devo dire che fino ad oggi non son rimasta delusa ma il territorio è grande – continua Porpora – mi auguro di ottenere dei risultati positivi e di poter quindi pensare di ampliare la lista di zone da affidare”. Restano fuori strutture importanti come la villa comunale e il parco Primato. “Parliamo di parchi decisamente più grandi e non di piccole aeree come quelle previste nella determina – chiarisce la vicesindaco – Come è noto la villa è aperta ed è gestita dal comune nella totalità, non dimentichiamo che si tratta di un parco botanico in cui a breve inizieranno i lavori derivanti dai fondi Pics, il che renderebbe difficile l’affidamento ad un privato. Sul Primato, invece, sto lavorando insieme agli uffici e insieme all’amministrazione per cercare di trovare dei fondi da mettere a bilancio, per renderlo agibile e donarlo finalmente di nuovo alla città”.

Adriano Falanga