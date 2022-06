Giovane trovato senza vita tra Sarno e Palma Campania

Era scomparso da Palma Campania ed i familiari avevano lanciato l’allarme. Ritrovato ieri senza vita G.D., forse un gesto estremo alla base della tragedia.

La terribile scoperta

La terribile scoperta è stata fatta dai familiari, in una tenuta al confine con Foce del Sarno. Non chiare le cause della morte.









Un episodio che ha sconvolto più di una comunità: quella di Palma Campania e quella dei suoi amici e colleghi dell’Emilia Romagna. Giuseppe lavorava come collaboratore scolastico a Imola.

Era tornato a casa dai suoi genitori e da un giorno si erano perse le sue tracce. Lo riporta Sarno Notizie