Pompei. Pini abbattuti tra critiche e spiegazioni

Ferma denuncia del comitato di quartiere di Via Aldo Moro di due pini abbattuti e trasformati in “seggiulelle”. La notizia è immediatamente rimbalzata sui social e diventata virale, suscitando i commenti più vari in un periodo in cui la coscienza ambiendalista si sta risvegliando in molti soggetti prima apatici a queste problematiche. A replicare agli attacchi arrivati da più fronte é l’assessore al verde Vincenzo Mazzatti che chiarisce. “Non é la prima volta che abbattiamo alberi ma lo facciamo come amministrazione nella massima legalità. Il dirigente del settore- precisa Mazzetti – ordina esclusivamente abbattimenti di piante malate dietro perizie tecniche documentate e li sostituisce successivamente, come previsto, con altre piante della flora mediterranea”. Mai come in questo periodo di caldo si capisce quale é il valore del verde pubblico per l’ossigenazione che procura l’ambiente circostante e la frescura per chi non può permettersi le vacanze estive al mare e/o in montagna. Per questo motivo bisognerebbe far pressione nei confronti dell’amministrazione a curare di più le aree di verde che ci sono a Pompei e crearle dove mancano (ad esempio nei quartieri della periferia).