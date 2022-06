Pompeii. La casa del frutteto una soluzione per vivere la natura

La casa del giorno nella promozione del Parco Archeologico di Pompei é la “Casa del Frutteto”. Essa rappresenta una soluzione abitativa che priviolegia in modo speciale la convivenza della natura per il semplice motivo che porta fauna e flora estarma anche all’interno della villa.

Difatti La “Casa del Frutteto” presenta un impianto ad atrio con uno spazio verde nella parte posteriore e conserva il più bell’esempio di pittura di giardino della città. A differenza di quanto attestato in altre case dove la pittura di giardino era riservata ad ambienti di rappresentanza, qui è impiegata nella zona privata della casa in due piccoli e raffinati cubicoli, gli spazi utilizzati per il riposo.