Scafati. Dragaggio Rio Sguazzatorio. Russo: “solo illusione” (video)

Scafati. Dragaggio del Rio Sguazzatorio. Il consigliere comunale Michele Russo in sopralluogo sulla confluenza di via Oberdan

Dragaggio del Rio Sguazzatorio. Il consigliere comunale Michele Russo in sopralluogo sulla confluenza di via Oberdan. Una verifica necessaria in vista dell’annunciato dragaggio del prossimo settembre annunciato dall’amministrazione Salvati.









Nessuna risoluzione del problema

Secondo Russo il dragaggio non risolverà affatto il problema degli allagamenti di Piazza Garibaldi, al contrario di quanto afferma il sindaco Salvati.

Il servizio è di Tiziana Zurro