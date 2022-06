Scafati. Moto contro palo, incidente per il consigliere Bottone

Giovanni Bottone, capogruppo della Lega in consiglio comunale è ricoverato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in prognosi riservata. Bottone, 60 anni, infermiere professionale all’ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno, per cause in corso di accertamento, sarebbe finito contro un palo della pubblica illuminazione mentre era in sella al suo scooter. Trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore è stato sottoposto a un intervento chirurgico, durato tre ore, per immobilizzare l’omero e per l’asportazione della milza e della colecisti.









Situazione sotto controllo

La situazione secondo i sanitari sarebbe sotto controllo. Tra i primi a soccorrere il consigliere Bottone è stato Vincenzo Porpora, storico amico Bottone, scrive “Il Mattino”. Numerosi i messaggi di stima per il politico “Abbiamo bisogno della sua energia e della sua forte personalità. Giovanni Bottone è una risorsa per questa amministrazione” dice il sindaco Salvati. Anche il presidente dell’assise Mario Santocchio manifesta vicinanza così come il neo assessore delegato ai Lavori pubblici Gennaro Avagnano.

ReCro