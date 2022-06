Scafati. Niente svolta, Salvati ancora senza maggioranza. A rischio il bilancio

Crisi politica, Cristoforo Salvati ancora in alto mare. Il primo cittadino ancora senza i tredici voti necessari per votare il bilancio di previsione ed evitare la debacle. Restano sulle loro posizioni Laura Semplice e Antonio Carotenuto, gli ultimi due ad aver lasciato la maggioranza passando all’opposizione. All’assessore Camillo Auricchio, delegato dalla coalizione di ricucire i rapporti, i due hanno ribadito le loro motivazioni: senza dimissioni di Mario Santocchio da Presidente del Consiglio non può esserci dialogo. Voto al bilancio condizionato alle dimissioni programmate del sindaco e l’apertura di una nuova stagione elettorale, sono le condizioni che metterà sul tavolo per il suo improbabile rientro in maggioranza Nicola Cascone. L’ex presidente della commissione bilancio è stato il primo esponente a asciare la maggioranza. Un rapporto politicamente difficile quello con il primo cittadino, che dovrebbe incontrare a giorni. “Ascolterò sicuramente le sue ragioni e ne trarrò le mie conclusioni – spiega – Ribadirò al Sindaco che questa giunta non è stata capace di programmare e portare a termine gli obbiettivi necessari per tirare fuori la città dall’impasse in cui si trova da anni. Il modello politico “santocchiano” è fallito, sarà necessario cambiare registro, la città necessita di una squadra di giovani competenti legati alla città”. Niente inciucio, ma un specie di patto che sia la base di una nuova stagione politica per la città. “L’anno prossimo ci saranno le elezioni politiche, ritengo sia necessario accompagnare la città a nuove consultazioni elettorali, volendo, si può fare con un governo di larghe intese e, necessariamente, con una nuova giunta”. Vale a dire: “accompagnarlo alle politiche se deve candidarsi e quindi dimettersi entro novembre – precisa Cascone – Altrimenti a febbraio per andare alle elezioni l’anno prossimo”. In casa Salvati c’è fibrillazione, i dissidenti restano sul piede di guerra. Gli assessori Gennaro Avagnano e Raffaele Sicignano, supportati dai loro consiglieri Paolo Attianese e Antonella Vaccaro, hanno chiesto maggiori fondi sui peg relativi alle loro deleghe. Il bilancio arriverà in giunta a giorni e soltanto allora si capirà se le loro richieste sono state accolte. La tensione è comunque alta, soprattutto verso Avagnano, che il segretario cittadino (e fedelissimo di Salvati) di Fdi, Alessandro Arpaia, definisce “abusivo”. Arpaia non lesina post al vetriolo all’indirizzo dell’assessore, e seppur ha chiarito di parlare a titolo personale, i “like” alle sue parole non lasciano ampi margini di dubbio, dimostrando come Avagnano è ritenuto da una fetta di consiglieri “destabilizzante”. Non tutti però, in realtà la fronda dei malpancisti raccoglie, con i dissidenti, anche pezzi di Fdi, tra cui Teresa Cirillo e lo stesso Mario Santocchio.

Adriano Falanga