Pompei. Festival della solidarietà con l’Africa al PompeiLab

Il Pompei Lab, centro di aggregazione giovanile insediato oramai da un decennio nello spazio dell’ex depuratore del Sarno con comodato d’uso concesso dal Comune di Pompei e recentemente rinnovato, dato l’ottimo lavoro che fanno i “ragazzi” per la solidariertà, la musica, e l’impegno civile, ospiterà venerdì 1 luglio 2022, a partire dalle ore 21, il concerto “A braccia aperte for Africa” il festival della solidarietà con il Lucariello quartet (Peppoh Lacio & Drom) pervenuto alla XI edizione. Il centro Pompei Lab é dotato di uno stand food & beverage homemade. Il ricavato della serata informa la presidentessa Rossella Scarico servirà per la realizzazione di un serbatoio d’acqua in Burkina Faso, per permettere ad alcuni villaggi di poter creare un orto per la coltivazione di verdure ed ortaggi, facendo fronte alla grave siccità che colpisce questa parte del Mondo.

Contributo di partecipazione & beneficenza € 5,00

Stand gastronomici e beverage 🍔🌽🥗🍺🍹

Per info e prenotazioni: WhatsApp 3669783064📱