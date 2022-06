Scafati. Migliorano le condizioni di Bottone. La solidarietà delle Istituzioni

“Giovanni è stato svegliato, è cosciente e collaborativo. Speriamo bene”. Sono in miglioramento ma restano gravi le condizioni di Giovanni Bottone, estubato e svegliato dal coma farmacologico dove era stato tenuto a seguito della delicata operazione a cui era stato sottoposto domenica. A confermarlo è Vincenzo Porpora, segretario cittadino della Lega, partito nel quale Bottone è stato eletto consigliere comunale di maggioranza. “Come amico ma anche a nome di tutto il partito locale e regionale, siamo vicini alla famiglia di Giovanni”. Bottone, infermiere 60enne presso l’ospedale Villa Malta di Sarno, è stato vittima di un grave incidente stradale nella tardi mattinata di domenica. Era in sella al suo scooter in via Michelangelo Nappi quando, per cause ancora da accertare, la moto finisce fuori strada andando a sbattere contro un palo della luce, rimanendo incastrata tra questi e la recinzione adiacente. L’urto è forte, seppure il consigliere comunale non sembra viaggiasse ad alta velocità, indossando regolarmente il casco. Immediati i soccorsi del 118 che trasporteranno Bottone, cosciente ma in gravi condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore. Qui sarà sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico nel quale saranno asportati milza e colecisti. Agli esami vengono evidenziate anche fratture al braccio e alla spalla. Sedato e intubato, Bottone passerà la notte senza complicazioni e il giorno dopo svegliato. La prognosi resta ancora riservata. Non è chiara la dinamica dell’incidente. L’esperto infermiere, veterano della politica scafatese, percorreva via Nappi, al confine con Boscoreale, quando nei pressi della curva che costeggia il plesso scolastico Alberto Manzi la moto è sbandata finendo contro il palo. Qualcuno racconta di aver visto un’auto passare nel mentre è stato avvertito lo schianto, fatto sta che ad indagare sono i carabinieri della locale tenenza, accorsi sul posto assieme ai sanitari. A Bottone la solidarietà delle Istituzioni cittadine. “Siamo vicini a Giovanni e ai familiari, è un appassionato combattente, lo aspettiamo al più presto tra noi” le parole del sindaco Cristoforo Salvati. Lunedi a Palazzo Mayer si sarebbe dovuta tenere una riunione di maggioranza, rinviata a seguito della triste notizia proveniente da Nocera. “Giovanni è un combattente, sono sicura che affronterà questa difficile situazione con la stessa verve con la quale fa il consigliere comunale, e che lo contraddistingue” fa eco al sindaco Ida Brancaccio. “Ora è il momento di dimostrare tutta la tua forza” l’appello di Teresa Formisano, mentre dal parroco di San Francesco di Paola, Don Peppino De Luca, arriva l’invito a pregare per la sua guarigione.

Adriano Falanga