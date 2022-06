Angri. Apertura bretella M2 in Via Stabia: le riserve del comune (video)

Angri. Apertura bretella M2 in Via Stabia: le riserve del comune

Il sindaco Cosimo Ferraioli dice no all’apertura anticipata della Bretella M2 di collegamento tra Via Stabia, Via Paludicella e la diramazione autostradale dell’A3. Il primo cittadino Ferraioli spiega quali sarebbero in effetti le motivazioni di rigetto dell’ordinanza dell’ANAS pronta ad aprire nell’imminenza il tratto che non sarebbe stato ancora messo in sicurezza per consentire la viabilità bidirezionale sulla bretella M2.









La discussa ordinanza

L’ordinanza sarebbe stata necessaria per permettere la chiusura di Via Paludicelle, provvedimento per terminare i lavori di allargamento della sede stradale nel tratto con la conseguente chiusura al traffico.

Il servizio è di Aldo Severino