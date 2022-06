Pompei, “Oh, to believe in another world” al Teatro Grande eseguita col film di William Kentridge

L’intensità emotiva di questa sinfonia traserisce negli spettatori i sentimenti contrastanti di una delusione politica mista ad una resa dei conti con lo stalinismo nel suo insieme e, specialmente nel secondo movimento, un grottesco ritratto musicale del tiranno in cui i protagonisti della descritta vicenta politica mondiale si muovono come marionette in sintonia con la musica eseguita all’aperto nel Teatro Grande di Pompei dove la sinfonia del Maestro russo conferisce tenore classico ad un tratto di storia contemporanea.

Distruzione e degrado umano determinano anche il terzo movimento, in cui Šostakovič intesse anche nelle sue iniziali D-Es-CH- segni inconfondibili della propria sofferenza sotto la dittatura. Le reazioni “ufficiali” alla decima Sinfonia furono contrastanti in URSS; in Occidente, invece, fu subito riconosciuta come una delle opere più importanti di Šostakovič. Fino ad oggi non ha perso nulla della sua schiacciante efficacia.

L’artista sudafricano William Kentridge (Johannesburg, 1955), è uno dei maggiori maestri contemporanei, la sua opera è ricca di riferimenti. Cinema, letteratura, arte visiva, teatro risentono di questioni sociali, storiche e politiche (come il razzismo) in un variegato universo creativo. Di recente Kentridge ha dichiarato: «La situazione in cui ci troviamo non può essere lo stato finale del mondo; ci deve essere una condizione migliore per tutti, artisti compresi».