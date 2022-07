L’ASL Salerno dispone la Proroga dei contratti ai medici specializzandi

L’ASL Salerno ha disposto il proseguimento del rapporto di collaborazione con i medici specializzandi impegnati a oggi in molteplici attività aziendali, al fine di garantirne il regolare andamento. La proroga dei contratti in essere, anche al fine di non disperdere le professionalità acquisite, sarà principalmente finalizzata a: attività di vaccinazioni nei centri vaccinali del Distretto Sanitario n. 66 di Salerno; Evasione delle istanze presentate via PEC dagli utenti relative ai procedimenti sanzionatori da parte dell’Agenzia delle Entrate connessi ad accertamenti riguardanti contestati mancati obblighi vaccinali (a oggi sono state processate circa 4.500 pratiche, e altre 440 sono in attesa di essere valutate); Attività di accoglienza e di assistenza per utenti interessati alle più svariate problematiche connesse agli obblighi vaccinali.

Orari di lavoro

Al fine di un miglioramento di tali attività, l’ASL Salerno ha previsto una eventuale rimodulazione dell’orario di lavoro finora concordato.

Aldo Severino