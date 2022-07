Pompei. Campo gratis per un torneo di calcio dei bambini

L’amministrazione comunale di Pompei ha concesso in maniera gratuita, la struttura sportiva di via Aldo Moro, di proprietà comunale, ai bambini della città di Pompei. E’ stata fatta di necessità virtù, dal momento che non é stato ancora possibile concedere in locazione il campetto sportivo di Via Alkdo Moro é stato pensato bene di utilizzarlo per il progetto estivo “calcio a misura di bambino” allo scopo di dare la possibilità ai piccoli pompeiani, che non vanno in vacanza, di potersi divertire partecipando al torneo amatoriale di calcio. “In estate quando le scuole chiudono per le vacanze estive i più piccoli hanno voglia di giocare e il calcio é il loro sport preferito”. Ha dichiarato l’assessore Vincenzo Mazzetti che ha ricevuto dal sindaco la delega temporanea di seguire questa iniziatiiva. I genitori dei bambini interessati al torneo hanno partecipato in massa all’inaugurazione dell’iniziativa sportiva sui campetti di via Aldo Moro. N consegue che l’iniziativa che é stata deliberata prevede di affidare la gestione temporanea e a titolo gratuito all’associazione polisportiva dilettantistica “Calcio Reale” con sede alla via Nolana 306 (Pompei) della struttura sportiva con annessi locali, sita in via Aldo Moro: Ne consegue che l’associazione indicata sarà esonerata dal pagamento del canone e delle bollette di energia elettrica per tutta la durata della manifestazione sportiva. Di precisare che tutte le gare del torneo dovranno essere a titolo gratuito per i ragazzi che vi parteciperanno.

L’associazione Polisportiva “Calcio Reale” dovrà munirsi di una polizza assicurativa RCT prima dell’avvio dell’attività ed esibirla al momento della stipula della convenzione che sarà sottoscritta in base ad uno schema appositamente approvato dalla giunta amministrativa del Comune di Pompei. RUP del procedimento é stato nominato il dirigente del Comune di Pompei Salvatore Petirro