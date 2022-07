Sant’Antonio Abate. Potenziamento rete fognaria: sinergia con GORI

Sant’Antonio Abate. Potenziamento della rete fognaria. Sinergia tra GORI e amministrazione comunale. Interventi in Via Casa Rocca, Via Scafati e Via Palmentiello

La convenzione

Prosegue la collaborazione tra Gori, Ente Idrico Campano e Amministrazioni Comunali per il potenziamento del servizio offerto, nell’ambito di un vasto piano d’interventi che sta interessando i comuni gestiti. Proprio in quest’ottica è stata firmata stamane la convenzione tra Comune di Sant’Antonio Abate e Gori per la realizzazione di alcuni interventi in sinergia, finalizzati all’estensione della rete fognaria in via Casa Rocca, traversa di via Scafati e via Palmentiello. L’opera, autorizzata dall’Ente Idrico Campano e di cui Gori è soggetto attuatore, grazie alla realizzazione di oltre 1,3 km di nuova rete fognaria, consentirà di estendere il servizio di fognatura e depurazione a circa 200 abitanti e di superare le problematiche igienico – sanitarie che interessano queste aree del territorio. Oltre alla fornitura e posa in opera dei materiali, Gori si occuperà del rifacimento del manto stradale, al fine di garantire anche la riqualificazione delle strade interessate e il completo ripristino della viabilità.











Abagnale: “punto importantissimo di proficua sinergia”

Soddisfazione espressa dal Sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale: “La sottoscrizione di questa convenzione segna un punto importantissimo di proficua sinergia tra il nostro Comune e Gori in favore del territorio e degli utenti abatesi. È un accordo che consentirà, attraverso modalità procedurali innovative e soprattutto tempi molto celeri, di realizzare nuove reti fognarie, consentendo ad un numero considerevole di nostre utenze di poter procedere poi alla richiesta di regolare allaccio in pubblica fognatura. Un notevole passo in avanti, verso un futuro sempre più propenso al risanamento e al rispetto ambientale”.









Cuciniello: “Sinergia fondamentale”

“Gli interventi che formalizziamo stamane sono il risultato di costanti interlocuzioni con l’amministrazione comunale. Restiamo convinti, infatti, che la via da percorrere sia quella della sinergia e della collaborazione, con l’obiettivo di contribuire, attraverso un operato congiunto, al potenziamento del servizio offerto alla comunità e alla risoluzione delle problematiche ambientali più urgenti” dichiara l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.