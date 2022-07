Frattamaggiore. L’associazione Noi con Voi attenzione per i malati oncologici (video)

Frattamaggiore. L'associazione Noi con Voi attenzione per i malati oncologici. Essa nasce per volontà di sette donne

Frattamaggiore. L’associazione Noi con Voi attenzione per i malati oncologici

“Noi con voi” nasce nel 2021 come associazione di volontariato a servizio dei malati di cancro e delle loro famiglie.









Essa nasce per volontà di sette donne che hanno sentito fortemente la necessità di sostenere i pazienti affetti da malattie oncologiche e le loro famiglie in quanto esse stesse sono state segnate da queste malattie, direttamente o indirettamente. È per loro un preciso dovere morale aiutare chi intraprende questa strada dolorosa e molto impervia.

Durante la loro esperienza hanno avuto modo di constatare che non è solo la malattia a dover essere combattuta ma anche i crolli psicologici che ne derivano e le tante difficoltà burocratiche da affrontare ed espletare. Tanti i progetti in cantiere tra i quali quello legato alla reperibilità a costi contenuti o gratis di parrucche e per il sostegno economico per persone in condizioni di disagio economico. Punto di riferimento e attivatore del progetto è il dottor Addeo che sin dall’inizio ha creduto e supportato l’associazione.

Il servizio è di Umile Coppola