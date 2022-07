San Marzano Calcio. Presentato il progetto di restyling dello stadio Comunale

Il San Marzano Calcio vuole tornare a giocare nella sua città, anche a costo di mettere direttamente il capitale necessario. Sono notizie molto importanti quelle che arrivano dalla società blaugrana, che ha ufficializzato attraverso un’anteprima le immagini del progetto di restyling dello stadio comunale marzanese. Il Comunale è stato fuori uso per tutta l’annata sportiva appena conclusa per via di seri problemi di tenuta del campo in terra battuta, senza nominare spalti al limite dell’agibilità. Una struttura ormai diventata antica, che necessita di un’importante ristrutturazione. Così durante l’anno, mentre la squadra si allenava e disputava i match ufficiali al “Pasquale Novi” di Angri, sono state poste le basi per provare già dalla prossima stagione a riportare i blaugrana a San Marzano sul Sarno. La società è arrivata così a presentare a stagione conclusa un progetto di restyling per lo stadio che prevedrà la gestione per i prossimi 25 anni a titolo gratuito alla società, che pagherà interamente i lavori. Il progetto costerà secondo le prime indiscrezioni circa 3 milioni di euro, ma non è detto che la cifra sia destinata a salire. Perché ciò che viene presentato dal club del patron Felice Romano non è una semplice ristrutturazione, ma un vero e proprio salto di qualità infrastrutturale in un territorio che presenta stadi ancora fermi agli anni ’90. A partire dal campo, in erba sintetica ma pensato insieme ad un alto sistema di drenaggio e un’illuminazione che potrà permettere tranquillamente partite in notturna e sotto abbondanti precipitazioni. La rivoluzione tocca inesorabilmente anche gli spalti, che diventeranno tre con la nascita della “Curva” bluagrana. Verrà infatti abbattuta la decrepita struttura metallica della tensostruttura adiacente il parcheggio interno, che lascerà così maggior spazio anche alla nuova ristrutturazione degli spogliatoi, ai quali verranno aggiunti tribuna e sala stampa. Con la ristrutturazione quindi di tribuna casa e tribuna ospiti, San Marzano si candida ad essere una delle società più promettenti del calcio campano perché capaci di investire in un settore quanto mai congelato sul territorio come quello delle infrastrutture sportive.