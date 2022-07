Angri. Prevenire il degrado: si promuova la cittadinanza attiva

Passiamo ai fatti. Bisogna avere la consapevolezza di essere più civici e attivi. C’è carenza di manutenzione del verde, ci sono aiuole incolte, c’è scarsa sorveglianza? Queste situazioni critiche possano diventare anche un’opportunità per “donare” qualche ora di tempo libero alla propria comunità. Sarebbe utile promuovere la “cittadinanza attiva” e dare uno slancio concreto al “sistema paese” e, magari, tiralo fuori dai pantani del degrado. Requisito minimo richiesto: la buona volontà e un po’ di sensibilità per la “cosa pubblica”.









Un’idea, una proposta

Questa è un’idea, una proposta molto seria agli amministratori, ai cittadini, alle associazioni e alle comunità in genere affinché possano prodursi in un grande sforzo per ridare decoro al paese. Resta, senza dubbio alcuno, precipuo il ruolo delle istituzioni, ma con la certezza che la “buia stagione”, ancora troppo lunga, possa finalmente trascorrere.







Piccole ma efficaci azioni

Sorvegliare con discrezione, ripulire il proprio quartiere, l’uscio di casa, innaffiare un fiore sulle aride aiuole e piantare, dove possibile, un alberello, per rendere più verde il grigio scenario urbano, è possibile. Bisogna fermamente agire, magari ingabbiando tutti i retro pensieri, e rendersi consapevoli che la città possa essere di tutti, soprattutto dei bambini che rischiano di crescere senza valori motivazionali e senza riferimenti. È tempo di fare seriamente comunità attiva.

Luciano Verdoliva

#duemilaventicinque