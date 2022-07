Pagani. Gestione Mercato Ortofrutticolo, la nota di Calce e Sessa

Pagani. Situazione della gestione del Mercato Ortofrutticolo Nocera Pagani. La nota dei consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa.

La nota integrale

In Italia La rete dei mercati ortofrutticoli, collegata a Italmercati, ha previsto investimenti per euro 450 milioni nel periodo 2021-2026 dedicati a progetti nella direzione auspicata dal Pnrr, che riguardano la digitalizzazione, la transizione ecologica, le infrastrutture, l’istruzione e la ricerca, posizionandosi come anello di congiunzione della filiera agroalimentare. I mercati italiani, infatti, hanno già avviato un profondo lavoro di ammodernamento, improntato all’efficienza e alla digitalizzazione.









E il mercato ortofrutticolo Nocera Pagani? Niente. Fermo al palo. A causa di una liquidazione sine die che non trova una fine, solo per meri scopi politici ed elettorali che tendono a favorire qualcuno o qualcosa. A ciò si aggiunge la totale incompetenza di chi mentre dovrebbe accelerare il processo di conclusione della liquidazione confonde giuridicamente la partecipazione al consorzio e la titolarità della proprietà. Ci auguriamo che al più presto il Mercato Ortofrutticolo possa uscire da questa liquidazione e cominciare a ragionare in ottica di rilancio, partendo dall’accesso ai fondi Pnrr.













Non servono le “passeggiate” a Bruxelles, se poi non si è scacco di gruppi politici che non consentono di avviare le procedure per dare alla struttura una gestione ordinaria, capace di progettare.