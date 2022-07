Salerno e provincia. Si prevede che nei prossimi 6 anni, circa 600 tra medici di medicina generale e pediatri in libera scelta andranno in pensione











Salerno e provincia. Esodo pensione dei medici di base, oltre 600

Si prevede che nei prossimi 6 anni, circa 600 tra medici di medicina generale e pediatri in libera scelta andranno in pensione nella provincia salernitana, a fronte degli 850 complessivi attuali, e non tutti verranno sostituiti, lo scrive oggi “Il Mattino”. È quindi a rischio di un collasso il sistema. La previsione stimata delle sostruzioni dei medici in pensione è di circa 170 unità. Il quadro attuale dei medici di base in servizio è di 846 unità, di cui 701 medici di famiglia e 145 pediatri.

Oltre i vincoli, punti di cura coumuni.

La normativa indica che il numero di pazienti massimo per medico di medicina generale è 1500. Stato e Regioni stanno cercando di convincere i medici ad andare nelle case di comunità dove si possono effettuare esami diagnostici e screening. Tre gli ospedali di comunità previsti per le degenze brevi e liberare i “pronto soccorso” dagli accessi impropri, oltre a dieci centrali operative per coordinare meglio l’assistenza sanitaria. I fondi del Piano servono a finanziarle ma serve personale. Oggi i medici di famiglia sono convenzionati con le ASL e molte amministrazioni locali spingono perché diventino dipendenti, così da poter essere messi nelle Case della comunità a lavorare per parte del loro orario o per tutto.











Il progetto pilota e l’attività di tutoraggio

Salerno si è fatto promotore, in collaborazione tra Ordine dei medici e ASL Salerno, di un progetto pilota per la Regione Campania per una nuova modalità di selezione delle figure di tutor di medicina generale, non più con il bando unico a valenza regionale. Le nuove linee d’indirizzo prevedono che il tutor di medicina generale abbia compito di assicurare la partecipazione del medico in formazione all’attività guidata presso il proprio studio, per una durata complessiva di dodici mesi. La formazione prevede, infatti, un affiancamento nei primi periodi, una supervisione e un controllo in semi – autonomia nelle ulteriori fasi.