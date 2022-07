E’ targata Kineton la microcar elettrica per ragazzi 16/18 anni

Kinecar è nativa digitale: come mettere uno smartphone su quattro ruote. L’azienda napoletana guidata da Giovanni Fiengo, che contiene l’idea del movimento e della velocità già nel nome, è un fiore all’occhiello. Fondata nel 2017 con l’obiettivo di creare software per auto e media (tra i clienti Mediaset e Discovery), ha fatto enormi balzi in avanti moltiplicando sedi (Torino e Milano), fatturato e successi. Scelta da LinkedIn fra le 10 startup italiane più resistenti al Covid-19, premia i 400 dipendenti con 1000 € per il raggiungimento degli ottimi risultati del 2021 (hanno anche un programma che permette ai dipendenti di competere con le loro idee. Chi vince viene finanziato).

E’ stato proprio l’anno della Kinecar (presentata alla Smau di Napoli), progettata per la mobilità urbana, con particolare attenzione all’interfaccia macchina-utente. Grazie a videocamere e sensori, l’auto trasmette a chi guida solo le informazioni necessarie ed interviene in caso di distrazioni o di affaticamento con un messaggio audio o la vibrazione dello sterzo.

Progettata come punto di congiunzione fra media ed automotive, Kinecar è un ecosistema digitale per la mobilità incentrato sull’utente. Una innovativa piattaforma di servizi che trasforma radicalmente il concetto di auto.

Per un adolescente sarà come entrare in un luna-park, per un adulto diventerà uno spazio in cui continuare le sue attività. Una sorta di macchina-ufficio, dove è possibile leggere le mail, vedere contenuti in streaming o partecipare ad una riunione.

Un veicolo che offre una user experience analoga a quella di uno smartphone, garantendo massima sicurezza ed innovazione tecnologica tramite un sistema in grado di raccogliere i dati del guidatore imparando a conoscerlo e riconoscerlo.

Primo veicolo della sua categoria L7e con un potente sistema di infotainment e prima auto in assoluto con moderne tecnologie di streaming, Kinecar è un vero e proprio «device su ruote». A bordo vettura è possibile usufruire di sistemi di comunicazione (Bluetooth, Wi-Fi, 4G/LTE, V2X); servizi digitali di intrattenimento ed infotainment (interfaccia smartphone, Alexa connected car skills, radio digitale, social media, informazioni sul veicolo, navigazione); piattaforma basata sul cloud per i servizi di mobilità (telemetria, geofencing, car key-sharing, monitoraggio della flotta in tempo reale); tutte le app ed i contenuti attraverso i display touch screen di Kinecar; un accesso illimitato in auto a contenuti in streaming live e Vod, app di messaggistica e social, servizio di streaming musicale; notifica di potenziali collisioni; monitoraggio dell’attenzione del conducente e rilevamento della stanchezza; riconoscimento e controllo vocale in auto.