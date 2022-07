Pagani. Il consiglio comunale approva il rendiconto finanziario (video)

Pagani approva il rendiconto finanziario relativo all’anno 2021 e compie un importante passo in avanti verso l’uscita dal dissesto finanziario. L’ultimo consiglio comunale si è concentrato sull’approvazione del capitolo di bilancio, che ha visto uno scontro tra opposizione e maggioranza ma anche buone notizie per la cittadinanza.

I fondi in cassa

Sono 11 i milioni attualmente tra le casse comunali paganesi, di cui circa 3,5 vincolati, che per l’amministrazione De Prisco suonano come importante vittoria all’indomani del primo anno solare di governo. “Un primo bilancio che per noi è estremamente positivo, 100 mila euro di avanzo, nessuna richiesta di anticipazione di cassa, non ha problemi di liquidità, paga gli stipendi ai dipendenti comunali, rispetto a dove siamo partiti posso reputarmi estremamente soddisfatto” sono le parole del sindaco di Pagani Lello De Prisco ad accogliere positivamente il nuovo rendiconto.







I segni positivi

“Era quanto mai fondamentale incominciare a mettere dei segni positivi alla fine del bilancio dopo gli ultimi anni che hanno comportato la scelta del dissesto finanziario. Abbiamo prescrizioni e approvazioni dal Ministero, è un mezzo miracolo quello che stiamo producendo, finalmente potremo iniziare ad asfaltare le strade e a muoverci verso la garanzia di una serie di servizi”.













Le critiche dell’opposizione

Non mancano però critiche dall’opposizione, con i consiglieri comunali di minoranza che hanno passato in rassegna una serie di aspetti reputati non chiari, dal rapporto con le società partecipate al tema delle entrate dei tributi, che si attesta al 33%. Un dato però figlio anche dell’estremo ritardo degli avvisi di pagamento, riscossi solo durante gli ultimi due mesi dell’anno scorso.











Le critiche di Sessa

“All’interno del rendiconto finanziario possiamo vedere poche entrate e poche spese, a significare come la macchina comunale e l’amministrazione siano stati incapace di produrre ciò di cui la città ha bisogno” sono alcune delle parole dell’intervento della consigliera neo coordinatrice provinciale di “Italia Viva” Anna Rosa Sessa, estremamente critiche nei confronti dell’operato De Prisco “La città di Pagani si è potuta salvare per quest’anno solo attraverso i fondi Covid-19 ricevuti a pioggia dal Governo Centrale, che hanno aiutato non poco le casse. Per non parlare dei tributi, testimone dello stallo in città” ha detto Sessa.

Il servizio è di Alfonso Romano