Pompei. Più controlli sulla movida in mancanza della videosorveglianza

Il sito social del Comune di Pompei espone foto per testimoniare i controlli straordinari della polizia municipale per la sicurezza urbana. Controlli operati nel fine settimana, tra i quali il blitz in Piazza Falcone e Borsellino, Spesso teatro di “scorribande” giovanili, che minano la tranquillità e l’incolumità dei residenti dal momento che, come riferisce testualmente l’amministrazione comunale di Pompei. “la piazza é diventata ritrovo di giovani dalla testa calda”. Ne consegue che sono visti positivamente l’operazione di controlli straordinari dei caschi bianchi, coordinati dal comandante Gaetano Petrocelli – sceso personalmente in strada durante la notte” Non é mancato, anche in questo caso, “lo scalpo”, costituito dai motorini sequestrati.

Si tratta alla fine di un’azione preventiva, mentre per dissuadere il protrarsi del rumore e degli atti di vandalismo serve la vieo sorveglianza che consente di individuare i colpevoli di reati di vario genere, consumati nell’ebbrezza notturna e con la copertura dell’anonimato. Purtroppo per la video sorveglianza servono i soldi. Quelli in cassa sono stati “Investiti” negli eventi estivi. Riguardo la video sorveglianza il progetto dell’amministrazione consiste nel partecipare ad un bando si concorso del ministero dell’Interno quando si renderanno disponibili i fondi governativi.