Pompei. Domenica al Museo visita alle eccellenze campane

E’ stata registrata una grande affluenza di visitatori nei musei e nei parchi archeologici statali per questa edizione della ‘domenica al museo’, la promozione del ministero guidato da Dario Franceschini che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

I dati di affluenza dei visitatori di oggi confermano come in molti musei statali e in special modo nei musei archeologici vesuviani (tra i quali eccelle il Parco Archeologico di Pompei) si sia tornati a numeri pre-Covid.

“Sono dati estremamente positivi che confermano la volontà degli italiani di tornare a contatto con il proprio patrimonio culturale”. Così ha commentato il Ministro Franceschini

Tra i principali dati risulta al quari posto nazionale della speciale classifica tra i musei statali il Parco archeologico di Pompei: 15.313 presenze dopo il Vittoriano e Palazzo Venezia: 24.742 presenze, il Parco archeologico del Colosseo: 21.687 e le Gallerie degli Uffizi: 21.050;

Galleria dell’Accademia di Firenze: 6.426 nella clessifica figura anche (per quanto riguarda i musei campani) la Reggia di Caserta: 4.823 presenze, Il Museo archeologico nazionale di Napoli: 2.687 presenze, Il Parco archeologico di Ercolano: 2.248 presenze Il Parco Archeologico di Paestum e Velia: 2.085 presenze e il

Palazzo Reale di Napoli: 1946 presenze