Pro Loco Angri. Semifinale del concorso nazionale canoro “Una voce per l’agro”

Tappa della semifinale “Una voce per l’agro”

La kermesse è stata ospitata ad Angri dalla Pro Loco, nell’ambito della rassegna Angri Città d’Arte.

In Villa Doria una serata piena di emozioni e di ansia per l’esibizione, che i 13 cantanti e cantautori hanno cercato di combattere per garantirsi un posto in finale.

I concorrenti

Bravi e professionali i concorrenti che si erano già guadagnati la semifinale superando le preselezioni on line. Tutti artisti emergenti provenienti da varie accademie musicali d’Italia con esperienze pregresse e partecipazioni ad altri contest.

La giuria

Professionisti dello spettacolo a formare la giuria. Antonio di Giovanni, Diego Sanchez, Guido Ambrosini, Cristina Fayad, Margherita Lamagna, Massimo Curzio, Lina La Mura.

I classificati

Al terzo posto si è classificata Claudia Formicola a cui è stato assegnato il Premio della Critica.

Al secondo posto Anna Persico a cui è andato il Premio Social.

Sul podio al primo posto il duo Babols, a loro è stato assegnato il Premio Migliore Interpretazione e il Premio Miglior Outfit anni 80.

Gli ospiti e le esibizioni di danze orientali

Oltre i partecipanti al contest diretto da Pietro Baratta, sono stati molti gli ospiti sul palco, tra cui anche ben due accademie di ballo. L’ASD Danze Orientali e il Centro Internazionale Danze che hanno presentato coreografie di forte suggestione.

Una serata di grande spettacolo che la Pro Loco ha regalato alla città.

Il prossimo evento organizzato dalla Pro Loco

Continuano gli appuntamenti che la Pro Loco Angri, guidata dal presidente Aldo Severino, ha in programma per il mese di luglio. Il 9 si esibirà, proveniente da Campobasso, l’orchestra Stabile del Circolo Musicale “P. Mascagni” diretta da Antonio Di Lauro presidente della Federazione Mandolinistica Italiana, con la partecipazione di soprano e tenore che vantano una collaborazione con il grande maestro Ennio Morricone.

I successivi appuntamenti

Il 17 tappa di “Miss Gocce di stelle” con ragazze che si contenderanno diverse fasce e titoli.

Il 28 luglio presentazione del libro “Una storia di famiglia” per festeggiare i 50 anni di attività di Tedesco Semilavorati di dolcezze.