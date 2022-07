Salerno. La città con i movimenti di resistenza nazionale

Salerno con i movimenti di resistenza nazionale. Manifestazioni in 12 regioni italiane

Il Coordinamento Insieme per la Costituzione di Salerno, il Coordinamento No Green Pass Napoli e i movimenti di Resistenza Costituzionale della Campania, uniti, hanno organizzato, sabato 2 luglio 2022, alle ore 19.30 a Salerno, in Piazza Caduti di Brescia (Pastena), la manifestazione che è stata realizzata contemporaneamente anche nelle maggiori città di dodici regioni italiane, dal titolo: Wanted! Stop al caro carburanti-stop al caro bollette-stop al caro spesa. Le piccole e medie imprese rischiano il fallimento!

Dopo un’azione scenica, ripresa da “Ancoradio”:

https://fb.watch/e11c8G2Amm/

in cui, attraverso una finzione drammatica, sono stati processati e ritenuti colpevoli i responsabili della limitazione della libertà e di numerose azioni antidemocratiche fatte, durante la pandemia, contro il popolo italiano, dalle istituzioni dello Stato,

sono intervenuti, introdotti da Loredana Inghilleri (Coordinamento insieme per la Costituzione-Liberiamo l’Italia)

e moderati da Paolo Rega (Coordinamento regionale), i referenti dei gruppi sostenitori:

Maria Rosaria Santaniello (No Green Pass Salerno)

Anna Teresa Cittadino (No Green Pass Salerno-Liberiamo L’ Italia)

Guido Cappelli (delegato del sindacato FISI)

Francesco Metropoli (Membro P. IVA Campania)

Antonello Ferraiulo (membro Modern Monetary Theory)

Giuseppe Trivisone (Segretario Ancora Italia Salerno)

Massimo Cascone (CLN Campania)

Roberto Siconolfi (Coordinamento No Green Pass Napoli)

Giuseppe Grimaldi (Avvocato Movimento 3V)

Su i temi della crisi economica e sociale, del caro vita, dell’aumento dei prezzi dei carburanti e delle bollette, del fallimento delle piccole medie imprese, a causa non solo della gestione della pandemia ma dell’intero sistema globalista, della finanza predatoria, di una politica serva degli interessi dell’elite mondialista, che ha cavalcato la pandemia e, attualmente, la guerra per vanificare i fondamentali diritti costituzionali ed instaurare un nuovo ordine mondiale. Infine, liberi cittadini hanno partecipato al dibattito pubblico con proposte e domande.

Una manifestazione ben riuscita che ha dato la possibilità ai cittadini di Salerno di sentire finalmente anche un’altra campana, diversa e non meno importante di quella dei media ufficiali. Una salvaguardia del dibattito pubblico, un presidio di libertà e un fondamentale punto di partenza per coinvolgere nella vita politica una parte consistente del popolo ancora dormiente che, nell’ ultimo referendum, non si è nemmeno degnata di andare a votare.

Carmine De Nardo