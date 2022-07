Sarno. Riprendono le attività del “Forum dei giovani”

Riprendono le attività del “Forum dei giovani”. Dopo due anni del fermo forzato a causa del COVID, le attività del forum riprenderanno sotto la guida del nuovo presidente Andrea Guastafierro.







Avvicinare i giovani alle istanze del territorio

Il “Forum” non è solo strumento per avvicinare i giovani alla politica ma permette anche di partecipare attivamente alla vita quotidiana della città. Impegno precipuo per il neo presidente e avvicinare i giovani alle istanze del territorio mediante le attività di valorizzazione, iniziative culturali e ludiche.