Pompei. “LO(n)GO design contest”, concorso di idee per  i 150 anni  di Bartolo Longo 

Al via, a partire da oggi, il concorso di idee “LO(n)GO design contest”, promosso dalla Prelatura Territoriale di Pompei per la creazione di un progetto grafico che, con

unico logo, comunichi la storia della Nuova Pompei, quando in Contrada Arpaia Bartolo Longo ricevette l’ispirazione: «Se cerchi salvezza, propaga il Rosario. È promessa di Maria». Da quell’ottobre 1872 inizia un nuovo corso per la vita del Beato e per il territorio pompeiano. Nel corso di questo anno giubilare longhiano, il Santuario di Pompei ha in programma una serie di eventi e di celebrazioni che saranno annunciati col logo in contest.

Al concorso possono partecipare tutte le persone interessate che abbiano un’età compresa tra i 15 e i 35 anni, con residenza o domicilio a Pompei. Il logo dovrà

essere di impatto, con una forte riconoscibilità e, oprattutto forte capacità comunicativa. La partecipazione è gratuita e la proposta può essere presentata via e-mail scrivendo a contestlogo@chiesadipompei.it , con oggetto “LO(n)GO design contest”. Le proposte dovranno pervenire inderogabilmente entro il 31 agosto 2022, alle ore 12 e dovranno contenere nome e cognome del proponente,

i suoi contatti, il logo presentato in formato vettoriale (PDF o EPS o Al), motivazione scritta sulle scelte grafiche e dichiarazione liberatoria sull’uso del prodotto intellettuale. Le proposte saranno valutate da una Commissione presieduta dall’Arcivescovo Prelato di Pompei e composta da tre sacerdoti della Prelatura, un esperto di grafica e un giornalista professionista. La Commissione valuterà le