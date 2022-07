Sarno. Ospedale, manca personale, chiude Medicina persi 15 posti letto

Nuova chiusura al “Martiri del Villa Malta”. Le proteste e i cortei non producono effetti sull’ASL Salerno che smobilita l’ospedale di Via Sarno Palma. Progressivamente vengono smantellati i reparti. Dopo la lungodegenza e il reparto di ortopedia, la divisione di medicina è arrivata alla “deadline”. Quello che da tempo si temeva e si era tentato di evitare si è materializzato.

Chiude un’ala di medicina

Si procede alla chiusura di un’ala di medicina per carenza di personale. Si perdono circa 15 posti letto. Ridotte, dunque, le possibilità di ricovero anche al terzo piano del “Martiri del Villa Malta”. Decisione che si rinnova a ogni estate e che questa volta pesa più degli altri anni perché anche le altre divisioni sono in sofferenza per il deficit di medici e infermieri. Una situazione drammatica che sembra avviata a un punto di non ritorno. Non sembrano essere servite le proposte avanzate da consiglio comunale e associazioni.









Carenza di personale in tutta l’ASL salernitana

La carenza di personale è incolmabile in tutta l’ASL salernitana, e ora ne paga le conseguenze anche l’ospedale di Sarno. In campo le istituzioni politiche, i cittadini, le associazioni e il neonato comitato “Insieme per la salute” per tentare il salvataggio del nosocomio.







No alla “normalizzazione della devianza”

Il dottore Ferdinando Scarpati dalle colonne de “Il Mattino” traccia le linee di quella che chiama “normalizzazione della devianza”. “È uno dei rischi maggiori che corre la società moderna – dice Scarpati – si verifica quando individui o gruppi accettano ripetutamente uno standard inferiore fino a che esso diviene la norma. In questi ultimi mesi stiamo assistendo al progressivo smantellamento del nostro ospedale, che ha visto dapprima la chiusura del reparto di lungodegenza, poi l’interruzione dei ricoveri e degli interventi chirurgici in ortopedia e, da ieri, la chiusura di un’intera ala del reparto di medicina, senza dimenticare il pronto soccorso. Il comitato Insieme per la salute ha lanciato due mesi fa un grido d’allarme per cercare di porre rimedio a queste criticità prima che sia troppo tardi. La devianza negativa va eliminata”.