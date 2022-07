La Scafatese Calcio 1922 comunica ufficialmente di aver trovato l'accordo per il ritorno in giallobleu dell'attaccante Gianmarco Mascolo

Calcio. Scafatese: c’è il ritorno di Gianmarco Mascolo

La Scafatese Calcio 1922 comunica ufficialmente di aver trovato l’accordo per il ritorno in giallobleu dell’attaccante Gianmarco Mascolo. Classe 1992, già canarino nella stagione della ripartenza post pandemia 2020/21, in cui mise a segno 7 reti in 13 match disputati nel mini torneo di Eccellenza, il “Cobra” è un calciatore di primo profilo per la categoria.

I trascorsi calcistici

Nelle ultime stagioni ha fatto parlare di sé a suon di gol sia con la maglia del Costa d’Amalfi e sia con la casacca della Palmese, mentre in passato vanta trascorsi anche in Serie C con Arzanese e Andria Bat e in Serie D con Vico Equense, Isernia, Gragnano e Gladiator.









“Sono felice di ritornare a Scafati” – ha affermato Mascolo dopo la firma – “Questa è una piazza molto importante e i tifosi sono passionali e noi speriamo di fare il massimo per farli tornare in massa allo Stadio. Ringrazio il Presidente Giordano e il direttore Vitaglione per la stima che hanno dimostrato nei miei confronti, spero di poterla ripagare in campo”.