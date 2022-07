Castellammare di Stabia. Tenta di violentare una giovane sul lungomare

Tenta di violentare una giovane sul lungomare. Un 34enne di origini nigeriane dopo aver stordito con un bastone di legno una giovane 25enne di origini pompeiane, intenta a fare jogging sul lungomare, le ha tentato violenza.









Le urla e l’arresto

Solo le urla hanno impedito peggiori conseguenze, infatti i carabinieri poco distanti, impegnati in un servizio di controllo del territorio in città hanno raggiunto in pochi istanti la donna, disarmando e bloccando il 34enne. La donna, ferita nella colluttazione è stata trasportata al pronto soccorso del San Leonardo dove le diagnosticano ferite guaribili in 30 giorni. Per il 34enne nigeriano sono scattate le manette e la detenzione. Dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali.

ReCro