Il Concerto

La Pro Loco Angri, nell’ambito delle manifestazioni del cartellone di eventi, “Maggio- Ottobre 2022 – Angri Cittàd’Arte”, sabato 9 luglio presenta “Concerto Italiano”. Un percorso musicale con l’Orchestra a plettro del Circolo Musicale “P. Mascagni” di Ripalimosani (CB), diretta dal Maestro Antonio Di Lauro, presidente della Federazione Mandolinistica Italiana. Il concerto si terrà nel meraviglioso scenario dell’atrio del Castello Doria a partire dalle ore 20,30.

25 musicisti per uno spettacolo di alto spessore

Sarà un evento unico, in quanto sul palco saliranno, con strumenti a plettro, mandolini, mandole e chitarre, ben 25 musicisti che ci faranno ascoltare alcune tra le più importanti pagine musicali internazionali.

I brani e i cantanti lirici

Dai brani classici “O mio babbino caro” a “Nessun Dorma”, dal tema del film “C’era una Volta il West” e “Tu che m’ha preso il cuor”, ai classici brani napoletani “Torna a Surriento” e “Io Te vurrìa Vasà. I brani saranno eseguiti dal Soprano Genny Bramato e dal Tenore Mauro De Santis che vantano una collaborazione con il grande maestro Ennio Morricone.

La soddisfazione del presidente Pro Loco

“Uno spettacolo che si colloca bene nel cartellone Angri Città d’Arte – dice Aldo Severino presidente pro loco e direttore artistico della kermesse – in questa edizione abbiamo proposto fino ad adesso eventi di alto livello che si stanno svolgendo nelle location più pregevoli del nostro territorio, dove è possibile ritrovarsi per un’estate all’insegna della socialità, della buona musica e della cultura”.

Eventi consolidati e collaborazioni con associazioni

“La partnership tra la Pro Loco Angri e l’amministrazione comunale, ci consente – prosegue Severino – di realizzare manifestazioni di spessore e di garantire un supporto concreto a chi vuole vivere momenti di spensieratezza e allegria, rimanendo in città. Il secondo anno della rassegna “Angri Città d’Arte”- continua Severino – si sta confermando più interessante e più ricco, e sicuramente piano piano sta diventando un appuntamento irrinunciabile della programmazione estiva per la collettività angrese. Fondamentale è radicare, per cui auspico – conclude Severino – che le associazioni del territorio comprendano come per uscire fuori dal pantano di questo settore, ci sia bisogno di sinergie e di intenti condivisi”.

Le date degli eventi in programma con ingresso gratuito e libero con posti a sedere

L’appuntamento del 9 luglio è ad ingresso gratuito e libero con posti a sedere fino ad esaurimento, così come i prossimi eventi in calendario che per luglio sono due. Il 17 tappa di “Miss Gocce di stelle” con ragazze che si contenderanno diverse fasce e titoli. Il 28 presentazione del libro “Una storia di famiglia” per festeggiare i 50 anni di attività di Tedesco Semilavorati di dolcezze.