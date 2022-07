Sarno. Ospedale. Da venerdì la situazione per verificare la disponibilità del personale per i turni rischia seriamente di complicarsi

Sarno. Ospedale: ora a rischio i turni del personale

Nuova criticità all’ospedale “Martiri del Villa Malta”. Dopo la chiusura dei reparti di lungodegenza, ortopedia e parzialmente anche quella del reparto di medicina, con la perdita di ben 15 posti, la situazione per medici e del personale paramedico sta diventando una questione sempre più complessa. Da venerdì la situazione per verificare la disponibilità del personale per i turni rischia seriamente di complicarsi come riporta il quotidiano “La Città”.









L’utilizzo dei medici USCA

Sembrerebbe anche ferma la proposta di utilizzare i medici e strutture Usca come accesso per i codici bianchi o quelli verdi. Un’estate da dimenticare, dunque, per l’ospedale di Sarno decimato tra carenza di medici e fuga di personale dai reparti. Sul fronte politico il sindaco Giuseppe Canfora ha convocato un’assemblea urgente con tutti i sindaci del territorio per valutare la situazione. Un confronto che stato fissato per venerdì alle 10.30 al Comune. Unico presidio operativo nell’agro resta per il momento l’ospedale di Nocera Inferiore ma ormai al collasso.