Scafati. Il centro “Scafati Solidale” ancora a pezzi aspettando gli uffici di “Comunità Sensibile”

Cercasi fondi per la riqualificazione del centro sociale di “Scafati Solidale” a due passi dalla galleria commerciale Plaza. La struttura costruita nel quartiere San Pietro è da anni vittima di abbandono e vandalismi dopo la chiusura per mancanza di agibilità, mentre la politica produce timide proposte non ancora realizzate. La struttura comprende un foyer, una importante sala teatro e diversi uffici che venivano utilizzati dall’ente ma anche da associazioni. All’interno dello Scafati Solidale è storicamente insediata la sede del Forum dei Giovani locale, che per un periodo ha dovuto fare a meno dei locali interni e ora dispone dopo anni di una semplice camera non più grande di 20 metri quadri.

Che degrado!

Il resto dell’immobile invece continua a vivere nel totale degrado, con porte rotte e mura completamente ammuffite dalle infiltrazioni d’acqua che inverno dopo inverno creano vere e proprie voragini, con tanto di mancanza di agibilità per gran parte della struttura. Luogo simbolo della morte del sito sociale l’ex sala di prova musicale, ormai completamente rovinata e forse a rischio crollo. Sulla questione l’amministrazione Salvati non è stata ancora in grado di presentare un progetto di recupero complessivo, ma non per questo non esistono aree che saranno a breve ristrutturate per tornare a disposizione della cittadinanza.









L’arrivo della consortile

I locali del piano superiore, reputati attualmente come i meno rovinati, diventeranno il quartier generale dell’azienda speciale “Comunità sensibile”, la società consortile che ha sostituito l’ex piano di zona S01_02. Questa sarebbe un’importante notizia non solo per l’edificio a due passi dal Plaza, ma trasporterebbe gli uffici principali di servizio sociale da Angri a Scafati in pianta stabile. L’annuncio fu dichiarato dal sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ed è attesa per Settembre, mese identificato come chiave per la nuova sistemazione degli uffici. Pochissime notizie, e neanche positive, sul resto della struttura, destinata a rimanere nel degrado ancora per diverso tempo.













Nessun piano di riqualificazione

L’amministrazione non ha ancora prodotto durante i primi tre anni di amministrazione un piano di riqualificazione dello “Scafati Solidale”, che comporterebbe un enorme dispendio economico impossibile da contenere per un comune attualmente in piano di riequilibrio pluriennale, se non attraverso bandi o finanziamenti mai realmente ricercati. La cittadinanza e le associazioni nel frattempo sperano che la politica si attivi prima che l’edificio collassi su di sé o prima che i continui episodi di vandalismi si trasformino da disturbo della quiete pubblica in più pericolose violenze a luoghi pubblici. “Il comune di Scafati ha assolutamente il dovere di attivarsi per la riqualificazione di uno spazio centrale per la vita dei cittadini locali e in particolar modo di San Pietro” tuona Lorenzo Coppa, coordinatore del Forum dei Giovani di Scafati, che attacca “Si recepiscano i fondi del Pnrr per portare a casa un risultato vero per la città, senza nascondersi nel nulla o in un’ipotetica gestione a privati che rappresenterebbe solo l’ennesimo atto di rapina nei confronti dei cittadini.”

Alfonso Romano