Scafati. Malattie oncologiche in Campania quali fattori scatenanti? (video)

Scafati. Malattie oncologiche in Campania quali fattori scatenanti?

“Oncologia in Campania, luci e ombre” per spiegare i fattori esterni che caratterizzano i fenomeni oncologici in Campania. L’associazione medica società scientifica Anardi del presidente dottor Vincenzo Santonicola è stata promotrice di un convegno specifico sul tema dell’oncologia in regione, che trova nell’agro un filo diretto con il Fiume Sarno e il tema rifiuti. L’evento ha illustrato attraverso la relazione di diversi esperti il mondo oncologico e come si sviluppa all’interno di un territorio estremamente fragile come quello Campano.









Le parole di Marfella

Presente il dottor Antonio Marfella, presidente di Medici per l’Ambiente e oncologo di riferimento dell’istituto Pascale, che in un lungo intervento ha ben spiegato come sia stato possibile che la Campania abbia raggiunto livelli di vivibilità così bassi da essere i peggiori in Italia.

Il Servizio è di Alfonso Romano