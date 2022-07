Scafati. Mancata omologazione Palamangano, la nota di “Insieme per Scafati”

Scafati. Mancata omologazione Palamangano, la nota di “Insieme per Scafati”. Le osservazioni sono sottoscritte dai consiglieri comunali Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo, Alfonso Carotenuto e Michele Grimaldi.

La nota

Apprendiamo dalla pagina FB dello Scafati Basket 1969 che ad oggi l’amministrazione comunale non ha ancora provveduto a tutti gli obblighi necessari affinché il Palamangano possa essere omologato per la Serie A1. Come al solito, anche su vicende che uniscono e rendono onore a tutta la città, Slavati & Co. non perdono occasione per accumulare ritardi, errori e figuracce.









In altri tempi, a proposito di eredità, la Giunta Pesce con Vittorio d’Alessandro realizzò due veri e propri miracoli amministrativi per permettere allo Scafati di giocare nella massima serie e nella nostra città: spiace che, oggi, dinanzi a problemi oggettivamente di più facile soluzione, ci si areni così. Facciamo un appello al Sindaco e alla sua Giunta: meno foto, meno attribuzioni di meriti altrui, e più lavoro per la città e per ciò che rende orgogliosa tutta la nostra comunità.