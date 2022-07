Scafati. Tributi, l’esercito degli evasori. Verso l’affidamento ad Equitalia

Mancato incasso dei tributi, 1500 partite iva del tutto sconosciute a Palazzo Mayer. Sulle 5000 imprese iscritte alla Camera di Commercio, circa il 30% non risulta censito all’ufficio Tributi. E’ quanto emerge da una prima ricognizione voluta dal sindaco Cristoforo Salvati, che ha predisposto una cabina di regia per l’esternalizzazione dei tributi. Saranno gli assessori Gennaro Avagnano e Nunzia Di Lallo a seguire l’iter per esternalizzare una parte della riscossione dei tributi. La delega in materia resta tra le mani del primo cittadino, ma Avagnano è primo sponsor per esportare all’esterno il servizio, mentre la Di Lallo è delegata al Bilancio e fedelissima di Salvati. Sullo sfondo c’è già una delibera di giunta che autorizza gli uffici e il personale preposto ad attivare l’iter. Si parte per step, e il primo passo è individuare attraverso la stazione unica appaltante una società che possa affiancare l’attuale ufficio Fiscalità Locale nella riscossione del coattivo. Non è escluso il ricorso alla ex Equitalia, per velocizzare i tempi e relativamente al 2015, che vede a rischio prescrizione ruoli per quasi 4,5 milioni di euro. Successivamente la società di riscossione individuata si occuperà anche dei ruoli 2016/17/18, mentre resterà in house al Comune di Scafati la sola gestione dell’ordinario. Secondo l’indirizzo dell’esecutivo guidato da Salvati, l’obiettivo è avere un sistema di gestione e riscossione misto, dove il privato avrebbe anche funzione di supporto al pubblico. Una necessità legata alle difficoltà ataviche dell’ufficio di riscuotere i tributi, soprattutto il coattivo, che comporta perdite per milioni di euro l’anno e un tasso di evasione che oscilla sul 50%. Al momento l’ufficio è privo di responsabile, ed è guidato ad interim dalla segretaria comunale Paola Pucci, che può contare su solo sei dipendenti. L’esternalizzazione dei tributi è una delle condizioni prioritarie poste dal gruppo dei dissidenti attraverso gli accordi di maggioranza, e ribaditi in Consiglio Comunale quale condizione necessaria per il voto di fiducia al bilancio di previsione. E proprio prima del voto al documento economico, non ancora calendarizzato, sarà previsto un consiglio in cui l’Assise sarà chiamata a votare una delibera nella quale sarà chiaramente espressa la volontà di affidare la riscossione dei tributi, o parte di essa, ad una società terza. La cabina di regia composta dai due assessori è chiamata anche a fare luce sull’operato della Geset, la società che ha curato il servizio fino alla revoca voluta dalla commissione straordinaria alla fine del suo insediamento. La scarsa capacità dell’Ente di riscuotere i tributi è stata più volte risaltata sia dal collegio dei revisori, che dalla corte dei Conti.

Adriano Falanga