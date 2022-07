Angri. Riuscire a costruire filiere produttive tra pubblico e privato per raccogliere la sfida del PNRR verso un’agricoltura sostenibile

Angri. Fondi PNRR: quali le future prospettive di utilizzo? (video)

Riuscire a costruire filiere produttive tra pubblico e privato per raccogliere la sfida del PNRR verso un’agricoltura sostenibile. Così si è presentata la tavola rotonda organizzata dalla delegazione della camera dei Deputati di Forza Italia rappresentata dagli on. Raffaele Nevi e on. Rossella Sessa, con la partecipazione di Enea, Coldiretti e il patrocinio del comune di Angri.

Il confronto

L’evento, svoltosi nella Casa del Cittadino in Piazza Doria, ha visto il confronto di organizzazioni sociali, associazioni, professori e amministratori sulle strategie complessive da poter adottare sul territorio dell’agro nocerino. Tutto su vista PNRR, con i milioni di finanziamento che potranno essere utilizzati per garantire infrastrutture e importanti interventi sulle aree periurbane d’interesse della piccola imprenditoria agricola, che potrebbe godere d’innovazione sostenibile attraverso metodi e risorse rinnovabili.









Strategie e strumenti

Agrovoltaico, fotovoltaico e non solo sono strategie sostenibili da finanziare e coordinare, ed è per questo che ai rappresentati di Palazzo Montecitorio sono state fatte richieste importanti rispetto la semplificazione di una burocrazia ancora troppo influente in negativo sull’agro nocerino.

