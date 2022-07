Nocera Inferiore. Paolo De Maio pronto a presentare la sua giunta

Domani Paolo De Maio dovrebbe presentare anche la sua giunta in appendice alla proclamazione del consiglio comunale. Messa a punto anche la delega al bilancio sarà tempo di presentazione. Clara Cesareo, commercialista, avrà la delega al bilancio. La professionista sarà diretta espressione del sindaco che a Cesareo un ruolo tecnico senza riferimenti politici.

La composizione della giunta

De Maio ha anche scelto come suo vice Umberto Iannotti. Ci sono poi la confermatissima Federica Fortino, Renato Guerritore, Massimiliano Mercede, Gianluca Perna e Imma Lamberti. De Maio dovrebbe tenere per sé l’urbanistica. Conseguenza delle nomine assessoriali entreranno in consiglio comunale: Raffaele Salomone al posto di Iannotti, Massimo Petrosino in sostituzione di Fortino, Luisa Ruggiero al posto di Guerritore.