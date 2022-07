Salerno. Scatta il divieto di transito ai mezzi pesanti sui tratti dell’A3

Salerno. Il dispositivo in vigore da oggi prevede il divieto al transito ai mezzi di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate in alcune tratte dell’A3 Salerno-Pompei-Napoli

Divieti del transito sull’A3. Trovare una soluzione da adottare al dispositivo in vigore da oggi che prevede il divieto al transito ai mezzi di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate in alcune tratte dell’autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli. Il dispositivo di limitazione imposto dalla prefettura sarebbe consequenziale per attenuare i possibili disagi del traffico e di comune intesa con gli organi centrali, dovrebbe essere vigente fino al prossimo 7 settembre.

Ridurre i disagi al minimo

Nel pomeriggio è previsto un incontro tra i tecnici della prefettura di Salerno, i comandanti delle polizie municipali, la polizia stradale, i vigili del fuoco, la protezione civile. Incontro necessario per valutare eventuali correttivi al provvedimento necessario per consentire, in piena sicurezza, l’abbattimento del diaframma di roccia delle gallerie di Porta Ovest, l’asse viario che metterà in collegamento il porto di Salerno allo svincolo salernitano della A3. Via Ligea si collegherà alla zona del Cernicchiara. Restano da traforare gli ultimi 20 metri che si trovano al di sotto del viadotto autostradale Oliviero.









Il divieto sull’A3 e i percorsi alternativi

Il divieto interessa, in entrambe le carreggiate, i veicoli provenienti, nella tratta compresa tra gli svincoli di Cava de’ Tirreni e di Salerno. I percorsi alternativi consigliati sono in direzione sud i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate l’uscita obbligatoria è lo svincolo di Cava de’ Tirreni; traffico leggero e pesante l’uscita consigliata è la Statale 268 del Vesuvio prima del casello autostradale di Angri dell’A3 e prosecuzione lungo la A30. In direzione Nord il traffico raccordo Salerno Avellino e prosecuzione lungo la A30. Revocate le ordinanze che vietavano l’uscita dei camion agli svincoli di Cava e Nocera Inferiore.

I caselli autostradali dovrebbero essere presidiati da pattuglie della polizia municipale per ridurre difficoltà alla circolazione lungo l’ex Statale 18 nel tratto Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore, Pagani e Angri. Fonte “Il Mattino”.

