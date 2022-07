Scafati. A rischio i 30 milioni dei Pics, corsa per salvare il Polo, Villa e pubblica illuminazione

Fondi Pics, a rischio progetti per circa 30 milioni di euro. Rischiano di rimanere senza copertura economica il Polo Scolastico, la riqualificazione della Villa Comunale e il nuovo impianto di pubblica illuminazione. Progetti che godono già di uno stato avanzato nell’iter procedurale, ma che, senza ratifica del nuovo accordo di programma tra Comune di Scafati e Regione Campania, rischiano di rimanere fermi sulla carta e non ammessi a finanziamento. Il Polo Scolastico è stato addirittura appaltato, ma l’assegnazione non può procedere fino a che non giunga il via libera al decreto di finanziamento. Necessario fare un passo indietro al dicembre 2019, quando un neo eletto sindaco Cristoforo Salvati sottoscrive in Regione Campania il nuovo accordo di programma che garantisce il finanziamento di sei opere pubbliche, tra cui appunto il Polo e la riqualificazione di villa e pubblica illuminazione. Tutto nasce nel momento in cui il Comune di Scafati affida l’incarico di adeguare il progetto esecutivo della scuola di via Oberdan alla Cidiemme Engineering srl. Il progetto finale subisce uno scostamento in aumento sui lavori finanziati pari a € 2,34 milioni di euro da cui un relativo quadro economico con uno scostamento in aumento di circa 4 milioni di euro rispetto al finanziamento assentito (arrivando a superare i 16 milioni di euro complessivi). Senza copertura economica la Sua non può andare in gara, da qui l’idea di Palazzo Mayer di rivedere l’accordo di programma siglato con la Regione Campania, proponendo di cestinare alcuni progetti già finanziati e le somme risparmiate devolute al Polo Scolastico. Il risparmio ottenuto sfiora i 4 milioni di euro, tanti quanti ne bastano per garantire la piena copertura economica della struttura scolastica di via Oberdan. Per velocizzare i tempi, viene stabilito di inserire una clausola nel bando di assegnazione. “L’Amministrazione procederà all’assunzione solo ad avvenuta acquisizione del Decreto di assegnazione definitiva del finanziamento da parte della Regione Campania”. Era gennaio 2022, a distanza di oltre sei mesi e con gara conclusa, tra il Comune e la Regione ancora non è stato ratificato nulla. Questo frena anche il rifacimento della pubblica illuminazione e la riqualificazione del parco Wenner, per altri sei milioni di euro. “Ho firmato e trasmesso il nuovo accordo di programma venerdì scorso, abbiamo spostato l’asilo nido nei locali della ex Manifattura e a breve ci sarà la ratifica in Regione”, rassicura il primo cittadino Cristoforo Salvati. Attualmente l’ufficio Lavori Pubblici guidato dalla responsabile Erika Izzo conta su un organico di soli 4 geometri e un ingegnere, a fronte della gestione di oltre 30 milioni di fondi relativi ad obiettivi strategici per l’amministrazione. Con la precedente amministrazione, gli stessi progetti erano in capo a oltre dieci dipendenti, tra geometri, ingegneri e architetti.

Adriano Falanga