Smottamento sul Valico di Chiunzi, senso unico alternato

Istituito senso unico alternato lungo la sp2 Valico di Chiunzi per uno smottamento, avvenuto nella notte, che ha invaso una parte della carreggiata sulterritorio di Tramonti.

Il sopralluogo eseguiti dai tecnici alla presenza dei sindaci di Tramonti e Corbara ha fatto disporre immediate operazioni di bonifica del costone roccioso da cui proviene la caduta di massi, abbastanza consistente . Per un’analisi più approfondita della situazione sono già intervenuti gli organismi provinciali e i tecnici geologici necessari per queste valutazioni .

“Attendiamo le prossime ore per avere un quadro più preciso circa la gravità della frana – dichiara il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo – Allo stato attuale il transito è consentito solo su una parte della carreggiata ed è governato dagli addetti della Provincia di Salerno. I rallentamenti sono consistenti in entrambi le direzioni di marcia e si consigliano strade alternative”.

Per i veicoli provenienti dall’autostrada è consigliabile raggiungere la Costiera Amalfitana da Vietri sul Mare.