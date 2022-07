Covid. In Campania su 40.238 test effettuati i nuovi positivi sono 13.477

I nuovi positivi sono 13.477 su 40.238 test effettuati, numeri in calo rispetto ai dati registrati ieri (13.254/39.715). Il tasso di incidenza, al 33,49% è stabile rispetto a quello del giorno precedente che si aggirava attorno al 33.37%.

La nuova variante ha la particolarità di essere molto contagiosa. Con il passare dei giorni aumenta la richiesta di tamponi tanto che alcune farmacie non hanno disponibilità di test.

Le vittime segnate nel bollettino regionale sono 4, di cui due nelle ultime 48 h e le restanti due risalenti ai giorni precedenti.

Per quanto riguarda invece il monitoraggio dei posti letto in terapia intensiva i numeri sono in aumento significativo 39, (+5 rispetto a ieri) mentre si riducono i ricoveri in degenza, che sono 594 (-12).