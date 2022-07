La diminuzione e soppressione di alcune corse unita al caos organizzativo dalla EAV, ditta dedita al trasporto napoletano, hanno penalizzato soprattutto i pendolari e i turisti presenti nella città partenopea.

L’amministratore di EAV, Umberto De Gregorio, ha sottolineato che la disastrosa situazione in cui versa la Circumvesuviana è dovuta alla poca disponibilità dei lavoratori nel fare gli straordinari. La Direzione Mobilità ha spiegato che la situazione riguardante la gestione di EAV deriva anche dagli effetti della pandemia e non solo dal drastico calo dell’utenza, dovuta ai vari lockdown e alle misure del contagio, una situazione che ha provocato una forte riduzione dei ricavi da traffico necessari per l’erogazione dei servizi e dei costi aziendali. Non di poco conto è il conflitto tra Russia e Ucraina- precisa Marchitiello- che con l’aumento dei prezzi non ha fatto altro che peggiorare la situazione. EAV non solo è gestore delle infrastrutture ferroviarie ma svolge anche il ruolo di gestore degli investimenti e contratti di forniture trovandosi così maggiormente esposta a crisi economiche e proteste dei lavoratori.

Sottolinea Marchitiello che l’aumento dei prezzi e il Coronavirus non sono valide scusanti per uscire puliti dalla situazione dal momento che – sostiene Ciampi- queste situazioni si potevano prevenire molto prima e infatti la Regione ha destinato già 560 milioni di euro per il rinnovo del materiale rotabile per garantire un sistema di trasporto adeguato ed efficiente dal momento che la parte lesa sono i turisti e i pendolari. Lo stesso Ciampi consiglia inoltre al presidente di EAV, De Gregorio, di dimettersi data la sua gestione fallimentare.