Nocera Inferiore. Proclamati i consiglieri comunali: inizia l’era De Maio (video)

Nocera Inferiore. Proclamati i consiglieri comunali: inizia l’era De Maio

Nocera Inferiore. Dopo tre settimane di attesa sono stati ufficialmente proclamati i consiglieri comunali eletti. Questa la squadra che affiancherà in maggioranza il sindaco Paolo De Maio: Umberto Iannotti, Ferdinando Padovano, Fabio Ferrigno, Alfonso Romano, Rocco Vecchione, Mariano Fasolino, Giuseppe Arena, Luigi Pepe, Carmen Granato, Federica Fortino, Antonio Alfano, Luciano Passero, Raffaele Baio, Annarita Ferrara e Renato Guerritore.

L’opposizione

Nove i consiglieri comunali che siederanno tra i banchi della minoranza: Tonia Lanzetta, Giovanni Rosati, Vincenzo Sellitto, Antonio Romano, Rossella Giordano, Antonio Iannello, Giuseppe Odoroso, Pasquale D’Acunzi e Giovanni D’Alessandro. Al momento della proclamazione soltanto pochi consiglieri comunali di opposizione hanno preso posto tra i banchi.









Le parole di De Maio

Il primo cittadino nel suo intervento ha tracciato un bilancio delle attività avviate nei primi giorni di lavoro già. sicurezza in primo piano. Via libera al prolungamento dell’orario di servizio nei fine settimana per i vigili urbani per garantire il presidio delle principali piazze della città fino alla mezzanotte.

Il servizio è di Tiziana Zurro