Pompei. Nella notte un albero divelto dal forte vento é caduto su un auto in transito in via Mazzini

A causa di un forte temporale notturno (di acqua e di pioggia) a Pompei un albero é cadutto su un’automobile che transitava saulla centrale via Mazzini, linea di collegamento tra l’area vesuviana e quela nocerino-sarnese. Forte lo spavento, fortunatamente il conducente é uscito illeso dalla macchina. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per liberare la strada dal tronco, nel frattempo il traffico é rimasto interrotto. Questa mattina é stata avviata una ricognizione per porre riparo ad altri danni creati dal temporale. Risulta che un altro albero é caduto a Parco Maria e si attende al momento l’intervento dei vigili del fuoco allertati per tutto il territorio.