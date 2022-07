Scafati. Dure le parole del consigliere comunale di opposizione della coalizione “Insieme per Scafati” Michele Grimaldi









Scafati. Grimaldi: “Immobilismo amministrativo causato da crisi politiche” (video)

Il comune di Scafati resta nell’immobilismo amministrativo dettato da crisi politiche e incapacità amministrative. Dure le parole del consigliere comunale di opposizione della coalizione “Insieme per Scafati” Michele Grimaldi, che attacca pesantemente l’amministrazione del sindaco Salvati al lavoro per portare quanto prima in assise il prossimo bilancio previsionale.

Maggioranza alla deriva

Una maggioranza spaccata, tanti temi nel dimenticatoio e altri gestiti con estrema superficialità, la lista di criticità denunciate dal democratico sono tante e colpiscono appieno Palazzo Mayer, attualmente paralizzata sulla programmazione politica dei prossimi mesi.

Il servizio è di Alfonso Romano