Scafati. “The Cage”, il nuovo evento di basket in Villa Comunale il prossimo 9-10 Luglio

Tornano i tornei di basket popolare all’interno del campo della villa comunale di Scafati con “The Cage”, l’evento in programma il prossimo 9-10 luglio e organizzato dall’associazione dilettantistica sportiva King Assaje insieme ad Arci Cortocircuito con il patrocinio del Comune di Scafati.

L’iniziativa, che consiste in un weekend dedicato alla palla a spicchi di strada, vedrà tornei di basket 3vs3 per le categorie Senior, Under 18 e Amatoriale, oltre che il Slam Dunk Contest e il 3 Point Contest in cui si esibiranno ragazzi ed appassionati di Scafati e non solo. Il tutto all’interno della cornice del campetto di basket di Parco Wenner ,che per l’occasione è stato oggetto di diversi interventi di riqualificazione. Dalla verniciatura del rettangolo fino alla pulizia delle aree circostanti, la riqualificazione è stata promossa dagli stessi organizzatori, che sul luogo sono stati promotori della creazione di un comitato dedicato alla cura e alla difesa della struttura sportiva pubblica.