Sport. Calciomercato. Le novità per Angri e Scafatese

Calciomercato. Le novità per Angri e Scafatese.

L’Unione Sportiva Angri 1927 comunica di aver rinnovato il contratto economico con l’attaccante argentino Guido Ezequiel Abayian. L’accordo è stato sottoscritto nella sede del club angrese di via Murelle dal direttore sportivo Antonio Del Sorbo, che ha confermato l’esperto attaccante nelle disponibilità del tecnico Antonio Floro Flores.

La carriera di Ezequiel Abayian

Con l’Angri ha ottenuto la promozione in serie D giocando in 20 partite 887 minuti e segnando 5 reti in una stagione condizionata da alcuni infortuni. Questa la sua prima dichiarazione dopo la riconferma in grigiorosso: “Sono davvero felice ed entusiasta di ricominciare un’altra avventura insieme al cavallino! Abbiamo vissuto qualcosa di magico e non è stato difficile accettare la proposta e rimanere in questa città. Per come ci hanno fatto sentire e per come ci troviamo non posso che ringraziare tutto il popolo angrese, augurandomi un altro anno di successi importanti indossando questi colori. Quando ho comunicato che mi volevano riconfermare la mia famiglia è stata felicissima. Questo per uno che viene dall’estero vuol dire tanto. Dico la verità adesso ci sentiamo un po’ angresi anche noi. Forza Angri, corri cavallino”.





Scafatese arriva Senatore

La Scafatese Calcio 1922 ufficializza il tesseramento del giovane Fiorenzo Senatore, che andrà a rinforzare il parco under.Centrocampista mancino classe 2004 Senatore può vantare, nonostante la giovane età, già delle esperienze a livelli di prima squadra con le casacche di Lioni e Costa D’Amalfi, oltre alle convocazioni nella Rappresentativa Campania Under-15.

Queste le sue prime dichiarazioni da calciatore giallobleu: “Questa nuova esperienza mi rende molto carico. Adesso non ci resta che sudare la maglia”.