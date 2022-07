Paganese. La società ha ultimato l’iscrizione al Campionato di Serie D per la stagione 2022-23. Non si esclude il ripescaggio

Calcio. La Paganese si iscrive al campionato di serie D

La Paganese Calcio 1926 S.R.L., intende comunicare alla tifoseria, alla classe imprenditoriale e alla città, che in questi giorni c’è stato un decisivo passo in avanti per il futuro della società che ha ultimato l’iscrizione al Campionato di Serie D per la stagione 2022-23.

Il ripescaggio

Nel frattempo, richiamando all’unità d’intenti, ancor maggiore, di tutte le componenti della città, si sta concretizzando la possibilità di presentare la domanda di ripescaggio in Serie C, da presentare entro il 19 Luglio.